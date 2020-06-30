Я белый, а все равно страдаю: действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) по прозвищу "Цыганский король" поведал, что иногда сталкивается с оскорблениями на почве расизма, поскольку родился в семье потомков ирландских цыган.

"Когда я еду за рулем, люди высовываются из окон машин, называют меня цыганской девкой и едут дальше. Мне все равно, такова жизнь. Я постоянно сталкивался с этим, буду сталкиваться и дальше", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

"Есть только одна раса, раса людей, и я постоянно заступаюсь за неё. Я белый, но в 2020 году страдаю от расизма, потому что я иностранного происхождения. Даже сейчас, когда я иду в паб или ресторан, на двери может быть написано: "Мы сохраняем за собой право не пускать пэйви (сомоназвание кочевой этнической группы предположительно ирландского происхождения, которая проживает в Ирландии, Великобритании и США; их также называют "ирландскими цыганами", - Прим. LB.ua). Никаких пэйви или цыган", - отмечает Фьюри.