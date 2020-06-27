Принстонский университет признал Вудро Вильсона расистом и переименовал школу его имени

Совет попечителей Принстонского университета решил переименовать Школу общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона. Теперь она будет называться просто Принстонской школой общественных и международных отношений.

На сайте университета говорится, что такой исключительный шаг связан с "расистским мышлением и политикой" 28-го президента США (1913-1921).

Студенты Принстона еще несколько лет назад обращали внимание на то, что Вильсон, по их мнению, был расистом, но университет тогда не стал отказываться от имени президента.

Однако недавние расовые протесты в США заставили руководство Принстона пересмотреть свое решение.

"Если бы перед нами стоял вопрос сравнить достижения Вильсона с его неудачами, члены принстонского сообщества могли бы прийти к разным суждениям. Но мы полагаем, что нынешние времена ставят перед университетом иной вопрос. Использование имени политического лидера для школы общественной политики неизбежно предполагает, что он является примером для тех, кто учится в ней. Поэтому мы должны спросить: допустимо ли, чтобы школа общественной политики Принстона носила имя расиста", - говорится в сообщении.

Совет попечителей пришел к выводу, что использование имени Вудро Вильсона не совпадает с ценностями университета.

Напомним, что Вудро Вильсон считается одним из лучших президентов США. В последнем рейтинге издания C-SPAN он занимает 11 место перед Бараком Обамой, а в 2000-м году его вообще ставили на шестое место перед Томасом Джефферсоном и Джоном Кеннеди.

Вильсон был президентом США в годы Первой мировой войны. Именно он принимал решение об участии США в войне, а потом участвовал в мирных переговорах и был основателем Лиги Наций, предшественника ООН.

В 1919 году Вудро Вильсон получил Нобелевскую премию мира.

Вильсон учился в Принстоне, а в 1902-1910 годах был его президентом и способствовал созданию нынешнего авторитета этого университета.