В ФРГ нашли вероятного сообщника убийцы бывшего чеченского полевого командира по заказу правительства РФ

Следственные органы Германии подозревают россиянина Романа Д. в соучастии в убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года.

Как пишет в пятницу, 26 июня, журнал Der Spiegel, германские силовые ведомства подозревают в участии в подготовке преступления российского гражданина Романа Д. из Санкт-Петербурга. Впрочем, следствие полагает, что это не настоящее имя, передает DW.

По данным издания, подозреваемый въехал 3 августа 2019 года в Польшу из Беларуси на автомобиле Infinity Q50, не вызвав подозрений у пограничников.

Роман Д. при получении шенгенской визы указал, что работает в той же петербургской фирме, практически не имеющей оборота, "Руст", что и задержанный и обвиняемый по этому делу Вадим Красиков. Кроме того, документы на получение загранпаспорта и на визу оба россиянина подали в один день.

"Еще одно совпадение: и Красиков, и Роман Д., согласно данным мобильных телефонов, за несколько месяцев до нападения находились в подмосковном Орехове-Зуеве, где тренируются специальные силы ФСБ", - говорится в сообщении.

18 июня Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. 23 августа 2019 года он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и канцлер Германии Ангела Меркель не исключили возможности введения против России новых санкций.