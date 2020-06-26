Германия и Франция пообещали ВОЗ финансовую поддержку для борьбы с коронавирусом

Германия и Франция пообещали оказывать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения в ее борьбе с пандемией коронавируса. Германия собирается предоставить 500 млн евро в виде финансирования и оборудования до конца этого года, пишет NRP.

"Сегодня нам как никогда нужна сильная, эффективная, прозрачная и подотчетная ВОЗ. Отдельные национальные ответы на интернациональные проблемы обречены на провал", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Обязательства по финансированию последовали после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования ВОЗ.

За последний бюджетный цикл Штаты предоставили более 15% от общих средств Всемирной организации здравоохранения - $893 млн.

Напомним, что в апреле Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения для проведения анализа "роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса". Трамп сообщил, что Штаты ежегодно выделяют Всемирной организации здравоохранения $400-500 млн, в то время как Китай - около $40 миллионов.

16 мая американский телеканал FOX News обнародовал черновик письма Трампа, в котором говорилось о частичном восстановлении выплат для ВОЗ, однако не в большем размере, чем финансирование со стороны КНР.

Однако уже 19 мая Трамп отправил гендиректору ВОЗ Тедросу Гебрейсусу письмо, в котором предупредил о постоянной остановке финансирования Организации и пересмотре членства в ней, если та не возьмет обязательство "существенных улучшений" в течение 30 дней. При этом он назвал Организацию "марионеткой Китая", отмечая, что она содействовала КНР и по началу не объявляла COVID-19 чрезвычайной ситуацией.

29 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.