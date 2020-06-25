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Израиль решил продлить запрет на въезд в страну до 1 августа

Исключение сделают для пассажиров, которые имеют специальное разрешение.

Израиль решил продлить запрет на въезд в страну до 1 августа
Фото: jerusalemshots.com

Правительство Израиля решило продлить до 1 августа запрет на въезд в страну пассажирам, которые не являются гражданами или резидентами.

Об этом сообщает Ynet.

"Пассажирам из всех стран, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, не разрешается въезжать в Государство Израиль, включая транзитные рейсы", - говорится в сообщении.

Исключение сделают для пассажиров, которые имеют специальное разрешение от Управления по делам населения и иммиграции.

Напомним, в марте Израиль ввел 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну.

В мае в Израиле успешно протестировали на грызунах потенциальную вакцину от COVID-19.

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