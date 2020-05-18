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В Израиле успешно протестировали на грызунах потенциальную вакцину от COVID-19

Если дальнейшие испытания пойдут по плану, препарат может быть готов через год. 

В Израиле успешно протестировали на грызунах потенциальную вакцину от COVID-19
Фото: narodna-pravda.ua

Израильский институт биологических исследований завершил испытание на грызунах потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения, пишет "Интерфакс".

Во время испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, второй половине препарат не вводили. После этого их инфицировали коронавирусом. Привитые животные остались здоровы, а те, кому вакцину не вводили, заразились COVID-19.

Вторым этапом испытаний станет проверка эффективности вакцины на других животных, и только после этого - на человеке. Если препарат покажет эффективность и в дальнейшем, вакцина против коронавируса может быть готова через год или раньше.

Кроме этого, лаборатория разрабатывает лекарство для лечения заболеваний, которые развиваются на фоне заражения COVID-19.

В Минобороны Израиля уже объявили, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использоваться при разработке лекарства.

Напомним, что израильские ученые 11 апреля анонсировали начало создания вакцины от коронавируса. 

Над созданием вакцины работают в нескольких странах, в том числе Великобритании и США. В мае в Штатах сообщили, что восемь вакцин против коронавируса разрабатываются и могут быть готовы "поздней осенью". Разработки вакцины опережают первоначальный план, поскольку ранее сообщалось, что препарат может быть готов только в следующем году. 

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