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NASA представило международные правила освоения Луны

В соглашении прописаны 10 принципов.

NASA представило международные правила освоения Луны

Аэрокосмическое агентство США NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.

Соответствующее соглашение, в котором прописаны 10 принципов, опубликован на сайте организации.

В документе, в частности, вводится понятие "безопасных зон" вокруг будущих баз на Луне для предотвращения вмешательства со стороны конкурентов.

Также NASA предлагает публичный обмен полученными научными данными и регистрацию космических аппаратов на Луне.

Согласно документу, страны-участники соглашения должны защищать все места и артефакты на спутнике, имеющие историческую ценность. При этом добыча и использование ресурсов Луны разрешается.

Кроме того, во избежание образования космического мусора, участники договора обязуются утилизировать неиспользуемую аппаратуру.

В 2019 году NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый предусматривает непилотируемый полет корабля Orion вокруг Луны во второй половине 2020 года и его возвращение на Землю. Второй этап намечен на 2022 год и подразумевает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В марте сообщалось, что NASA приостанавливает подготовку пилотируемой миссии на Луну из-за коронавируса.

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