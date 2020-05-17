Бразилия обошла Италию и Испанию по количеству инфицированных коронавирусом

По этому показателю страна вышла на четвертое место в мире.

Государственные должностные лица протестуют против президента Бразилии Жаира Болсонаро перед его резиденцией, 15 мая 2020 года

В Бразилии стремительно увеличивается число инфицированных коронавирусом и по состоянию на 17 мая составляет 233,5 тысяч. Таким образом страна вышла на четвертое место в мире по этому показателю, уступая лишь США, России и Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Только за последние сутки в Бразилии зафиксировано почти 15 тысяч новых случаев инфекции (14 919), сообщило министерство здравоохранения страны в субботу, 16 мая.

Официальное количество летальных случаев вследствие COVID-19 в Бразилии увеличилось на 816 до 15 633.

При этом в Бразилии, по сравнению с США, Россией и Великобританией, тестируется лишь крохотная доля населения, поэтому реальное число инфицированных, очевидно, значительно выше, пишет Reuters.

Издание отмечает, что стремительный рост числа инфицированных в Бразилии усилит давление на президента Жаира Болсонару, который отрицает опасность, исходящую от коронавируса.

Болсонару называет коронавирус всего лишь "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах. Он подчеркивает, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ не по силам для экономики Бразилии.

Из-за конфликта с президентом вокруг мер по борьбе с коронавирусом 16 мая со своего поста ушел уже второй за месяц министр здравоохранения.

Напомним, накануне число заболевших COVID-19 в мире превысило 4,5 млн. Вирусу потребовалось десять дней, чтобы количество больных увеличилось на 1 млн человек.