Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
В Ровно от коронавируса умер инженер "Суспильного", еще пять сотрудников инфицированы
В Ровно от коронавируса умер инженер "Суспильного", еще пять сотрудников инфицированы
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч

За сутки вирус подтвердили у 433 человек.

В Украине 16 мая коронавирус обнаружили у 433 человек, таким образом количество инфицированных в Украине увеличилось до 18 291. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки выздоровели 210 пациентов (всего 5116), 17 человек умерли (всего 514).

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве - 59, Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой - 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)
  • Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)
  • г. Киев - 2280 (224 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)
  • Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)
  • Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)
  • Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).

Напомним, 15 мая коронавирус подтвердили у 528 украинцев, выздоровели 433 пациента, умер - 21.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также