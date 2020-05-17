Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч

За сутки вирус подтвердили у 433 человек.

В Украине 16 мая коронавирус обнаружили у 433 человек, таким образом количество инфицированных в Украине увеличилось до 18 291. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки выздоровели 210 пациентов (всего 5116), 17 человек умерли (всего 514).

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве - 59, Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой - 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)

Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)

Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)

Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)

г. Киев - 2280 (224 выздоровели)

Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)

Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)

Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)

Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)

Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)

Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)

Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)

Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)

Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).

Напомним, 15 мая коронавирус подтвердили у 528 украинцев, выздоровели 433 пациента, умер - 21.