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Украинскому заводу не дали продать в Германию защитные костюмы, от которых отказался Минздрав

Продать их в Украине некому.

Украинскому заводу не дали продать в Германию защитные костюмы, от которых отказался Минздрав
Фото: tk.ua

Компания "Текстиль-Контакт" заявила, что ей не позволили продать в Германию защитные костюмы, которым Министерство здравоохранения предпочло китайскую продукцию.

Об этом сообщил основатель предприятия, бизнесмен Александр Соколовский.

14 апреля госпредприятие "Медзакупки Украины" по заказу Минздрава договорилось о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Предприятие успело запустить в пошив первую партию из 23,5 тысяч костюмов. Но через два дня Минздрав выставил дополнительное требование - подтверждение соответствия качества продукции международным ДСТУ EN 14126. У "Текстиль-Контакта" его не было, поэтому контракт не был подтвержден.

В результате Министерство здравоохранения самостоятельно вышло на рынок и приобрело 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен). Они до сих пор не поставлены в Украину.

Из-за действий Минздрава "Текстиль-Контакт" теперь не может найти покупателя на свою продукцию, утверждает Соколовский. "Теперь во всех гостендерах обязательное требование подтверждения соответствия стандарту ДСТУ EN 14126, и мы не проходим", - написал Соколовский в фейсбуке.

По его словам, компания могла бы продать костюмы заказчику в Германию, но Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отказалось выдать лицензию на экспорт товара.

Напомним, что в начале марта Кабинет министров ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня. Он распространяется на целый ряд товаров, в том числе на защитные медицинские костюмы.

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