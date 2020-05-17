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В Европарламенте заявили об утечке данных более тысячи сотрудников

В открытый доступ попала конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

В Европарламенте заявили об утечке данных более тысячи сотрудников
Фото: EPA/UPG

В Европарламенте заявили, что данные 1,2 тысячи сотрудников попали в открытый доступ, затронув 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

Об этом сообщил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя, пишет Politico.

В открытый доступ попала, в частности, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico пишет, что речь идет о крупнейшей политической фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EНП).

Представитель EНП Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими.

По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EНП, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца ", - заявил он.

Как пишет издание, первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал, что обнаружил файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами.

По его словам, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

Напомним, издание Spiegel ранее сообщило, что российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро Ангелы Меркель. Преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012 - 2015 годы - на другой компьютер. Позже Меркель подтвердила, что ее электронную почту украли российские хакеры.

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