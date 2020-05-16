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РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным и Путиным в главном храме российской армии

Ее перенесут из церкви в музей.

РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным и Путиным в главном храме российской армии
Фото: МБХ медиа

РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме российской армии, который построили под Москвой. Об этом пишет РБК.

По словам главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонида Калинина, мозаику, которую изначально планировалось установить в одном из помещений храма, решено перенести в музей на территории комплекса.

"Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это", - заявил он.

При этом Калинин отметил, что вопрос о переносе мозаики не был "выбором между добром и злом".

По первоначальному замыслу в храме должны были появиться мозаичные изображения различных исторических личностей. Помимо Сталина изобразить планировалось президента Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу. На одном из панно была видна надпись "Крым наш".

Позже глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно, поскольку "с его именем связаны многие беды в жизни людей".

Вместо исторических личностей на мозаике решили изобразить монахов с иконой Корсунской Богоматери.

Главный храм Вооруженных сил России планировали открыть 9 мая 2020 года, однако из-за коронавируса мероприятие перенесли. Высота здания составляет 95 метров, что делает его третьим по высоте православным храмом мира.

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