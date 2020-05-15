Украина ввела санкции против "Эрмитажа" и ряда других российских музеев, институтов и организаций

Ограничительные меры введены сроком на три года.

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Так, санкции сроком на три года вводятся в отношении следующих российских учреждений и организаций:

- Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";

- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь");

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);

- ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);

- ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

- ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" (Симферополь);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";

- Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

- ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

- ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);

- ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

- - Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

- Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");

- БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении вышеупомянутых юрлиц, следующие:

- блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.