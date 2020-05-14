Российское судно сняли с ареста по делу о добыче песка в Крыму

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения о снятии ареста с судна (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о судне, которое занималось незаконной добычей песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма, информирует пресс-служба ведомства.

"Установлено, что судьей одного из районных судов Одессы 13 мая 2020 вынесено решение об отмене ареста, наложенного на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма. Арест был наложен этим судом еще 16 июля 2018 по ходатайству прокуратуры АР Крым в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, составляют более 140 млн грн", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что после передислокации органа досудебного расследования из Одессы в Херсон, "достоверно зная о том, что дело не относится к подсудности районного суда Одессы", адвокаты владельца судна в марте 2020 обратились именно в этот суд.

Прокуратура АР Крым подчеркнула, что обжалует решение районного суда в Апелляционном суде Одесской области. Сообщается, что действиям судьи будет предоставлена "соответствующая правовая оценка".

Как стало известно Крым.Реалии из собственных источников, речь идет о судье Приморского районного суда Анатолии Владимировиче Дерусе и российском судне Seabreeze.

Публичных комментариев представителей судна и судьи по этому поводу нет.

Напомним, в мае 2018 года украинский суд арестовал российское судно-земснаряд "Печора" по делу о незаконной добыче песка в аннексированном Россией Крыму. А 10 апреля того же года в указанном уголовном производстве наложен арест на судно Seabreeze, которое принадлежит российской компании.

По данным ГПУ, добыча песка проводилась для строительства моста через Керченский пролив.