В России впервые с 2 мая суточный прирост больных COVID-19 cоставил меньше 10 тысяч человек

За сутки в стране зарегистрировано 93 летальных исхода.

В России зарегистрированы 9 974 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Впервые с 2 мая суточный прирост зараженных - меньше 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что в Москве зарегистрировано 4 712 новых случая. Всего на сегодня в РФ зарегистрировано 252 245 случаев COVID-19, в Москве - 130 716.

За сутки в России зарегистрировано 93 летальных исхода, а общее число жертв COVID-19 достигло 2 305.

Днем ранее в России было подтверждено 10 028 новых случаев инфекции в 83 регионах, из них 4 703 случаев - в Москве.

Напомним, 12 мая РФ вышла на второе место в мире по количеству заболевших.