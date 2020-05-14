Посольство КНР в Украине считает несправедливыми требования возместить убытки из-за распространения коронавируса

Посольство КНР в Украине считает несправедливыми обвинения в сокрытии истинной эпидемиологической ситуации в стране и требования с возмещение убытков. Об этом говорится в заявлении пресс-спикера посольства, которое отреагировала на иск одной из общественных ситуаций в Украине против правительства Китая, которая требовала возместить нанесенный распространением коронавируса урон и развернула в интернете, по словам представителей посольства КНР, кампанию "по повышение налогов на ввозимые из Китая товары".

В посольстве отметили, что вирус не знает границ, и под ударом может оказаться любая из стран. А Кита в этой ситуации является пострадавшей страной и заслуживает сочувствия.

"Мы никоим образом не сторона, которая добилась пользы от эпидемии, тем более не сторона, которая причинила беду другим", - говорится в заявлении пресс-спикера.

"Относительно источника возникновения вируса у международного сообщества на сегодня имеется немалое количество версий, касающихся ряда стран. Китай лишь первым в мире докладывал о появлении коронавируса нового типа. Но, чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследовании. Возложить ответственность на страну, которая первой докладывала о появлении нового вируса, в мире не существует таких прецедентов и нет такой логики. Вирус – общий враг всего человечества, а также вызов всему миру. Невозможно предугадать и, более того, проконтролировать, когда и откуда и каким образом он вторгнется, чтобы причинить вред человечеству", - считают в посольстве КНР.

Там отметили, что правительство Китая приняло ряд строгих, "окончательных и комплексных мер, что позволило за короткое время достичь крупных успехов, при этом заплатив огромную цену и большие жертвы". Это, по мнению посольства, помогло миру выиграть время, а китайский опыт стал полезным ориентиром в борьбе с эпидемией.

"Китай, придерживаясь принципов дружбы, открытости и транспарентности, развернул международное сотрудничество в сфере борьбы с эпидемией – своевременно информировал об эпидемиологической ситуации, делился данными о геноме COVID-19, обменивался опытом, и, что не менее важно, предоставил свыше сотне стран международного сообщества остро необходимые противоэпидемиологические средства. Китай – активный инициатор и контрибьютор международного сотрудничества в сфере борьбы с эпидемией, что высоко оценило мировое сообщество", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве акцентировали на активном сотрудничестве с Украиной.

"Китайская сторона сопереживает украинскому народу. Мы предоставляем Украине гуманитарную помощь, делимся опытом, помогаем Украине закупать средства в Китае. Китайские предприятия и муниципалитеты также протянули Украине руку помощи. Все это для того, чтобы помочь Украине в борьбе с эпидемией. Украинская сторона высоко оценивает активные меры китайской стороны по борьбе с эпидемией и предоставленную помощь. Мы рады видеть, что благодаря активным усилиям правительства и народа Украины, борьба с эпидемией в Украине достигает успехов. В Украине не произошло масштабной вспышки, общество сохранило стабильность и порядок. Уверены, что украинский народ обязательно сможет в кратчайшие сроки полностью победить эпидемию. В настоящий момент отношения между Китаем и Украиной все лучше развиваются, уже привнеся ощутимые пользы обоим народам. Наше обоюдное призвание – повышать благосостояние народов наших двух государств. Мы убеждены, что сотрудничество между Китаем и Украиной в условиях эпидемии предоставит новые стимулы для дальнейшего развития двухсторонних отношений", - резюмировали в посольстве КНР в Украине.