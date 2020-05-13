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Топ-чиновники Одесской таможни попались на "систематических взятках"

Задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов.

Топ-чиновники Одесской таможни попались на "систематических взятках"

Госбюро расследований совместно с Офисом генпрокурора и СБУ разоблачили должностных лиц Одесской таможни на систематических взятках.

Пресс-служба ГБР сообщает, что и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни задержан "при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)".

"По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, который растаможивается", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части взятки в сумме 1300 долларов США.

Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение - управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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