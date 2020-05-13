Рябошапка создает аналитический центр "Институт демократии и верховенства права"

И сам же его и возглавит.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен возглавить созданным им же аналитический центр "Институт демократии и верховенства права". Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"В Украине не хватает аналитических организаций, занимающихся вопросами, связанными с деолигархизации и верховенством права. Это включает в себя судебную реформу, реформу уголовной юстиции, в том числе, прокуратуры, антикоррупции. Я думаю, на следующей неделе мы проведем первое учредительное собрание наблюдательного совета, в который хотели бы пригласить уважаемых и известных в мире людей, не только украинцев. И постепенно начнем работать", - рассказал Рябошапка.

Основной задачей центра, по его словам, будет подготовка проектов стратегий и планов действий для власти.

"Власть пока плывет по течению и в основном спорадически и хаотично реагирует на те или иные угрозы. К тому же, довольно неумело и с некоторым опозданием. Очевидно, что ей не хватает хорошего аналитического продукта. Не знаю, насколько эта власть будет готова им пользоваться, но, в общем, на столе должен быть пакет документов, которым можно было бы воспользоваться, когда появится окно возможностей", - отметил экс-генпрокурор.

Финансирование планируют получать "от обычных граждан и бизнеса". "Есть много людей, которые готовы поддержать такую платформу, из частного сектора в частности", - сказал Рябошапка.

При этом он отметил, что его соратники, также бывшие члены команды Зеленского - экс-глава ОП Андрей Богдан и экс-премьер Алексей Гончарук - участия в создании указанного аналитического центра на данном этапе не принимают.

На уточняющий вопрос о членах своей команды, он отметил, что "это люди с большим высоким авторитетом. Мы будем работать, чтобы нам было не стыдно не только перед украинцами, но и перед ними тоже".

Возглавлять "Институт демократии и верховенства права" будет сам Рябошапка.

"Если брать структуру, будет наблюдательный совет, который будет состоять из уважаемых людей, опытных, уже в возрасте, с историей, с биографией. Но практическое, административное руководство будет за мной", - резюмировал экс-генпрокурор.