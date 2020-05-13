Институт Горшенина проведет онлайн-интервью с Виктором Савиновым о последствиях мирового карантина

В чате прямой трансляции есть возможность задавать вопросы.

13 мая 2020 года в 19:30 Институт Горшенина проведет онлайн-интервью на Youtube-канале LBTV с Виктором Савиновым, директором Института политической философии, политическим аналитиком, о мире после коронавируса.

Тема: «Последствия мирового карантина для Украины и мира».

В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос Виктору Савинову. Ссылка на прямую трансляцию интервью на youtube будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

Карантин как инструмент «общества контроля»;

Новое понимание свободы в информационном обществе: соотношение реального и виртуального миров;

Как развитие технологий влияет на социальную структуру общества?

Политическое устройство общества постмодерна.

Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.