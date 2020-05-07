Недоверие украинцев к реформам - это недоверие к потенциально тоталитарному государству, - эксперт

Фактически мы до сих пор относимся к государству, как к УССР: с одной стороны хотим, чтобы нас все сделали, с другой - не доверяем тем, кто это делает.

Украинцы настороженно относятся к реформам из-за того, что хотят видеть свое государство слабым Такое мнение высказал Евгений Глибовицкий, стратег, член Несторовской и Унивской экспертных групп, во время онлайн-круглого стола "Реформы в Украине. Возможны положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина?" и презентации социологического исследования "Реформы в Украине. Возможны положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина?", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

В частности таким образом он прокомментировал результаты исследования, согласно которым только у 37,1% украинцев возникают положительные ассоциации, когда они слышат о реформах в Украине (8,4% - точно положительные, 28,7% - скорее положительные). В то же время, у 48,9% украинцев ассоциации с реформами отрицательные (31,3% - скорее негативные, 17,6% - точно отрицательные). 14 процентов опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. О таких результатах сообщила Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина.

Евгений Глибовицкий считает, если мы хотим понять, почему отношение украинцев к реформам именно такое, нам надо понять, как в целом выглядят отношения украинского общества с властью. "То, что мы наблюдаем сейчас, является следствием процесса наследования независимой Украиной иснтитутов государственного управления, а также правил УССР. Так что не произошло четкого разграничения между советской и постсоветской историей, мы практически имеем наследования отношения к государству со стороны общества таким образом, что государство продолжает быть тоталитарным или потенциально тоталитарным. Иными словами, граждане заинтересованы в том, чтобы государство не представляло им угрозу. И способ, каким образом они видят возможность того, чтобы государство не представляло им угрозу - это слабое государство. Это государство, которое не может. И, соответственно, когда мы с вами смотрим на цифры исследования, мы видим два полюса. С одной стороны есть патернализм, стремление, чтобы кто-то сделал за нас работу, с другой стороны - это страх того, что тот кто будет иметь слишком много власти, слишком много силы и, соответственно, будет способен нанести какой-то обиду. И вот страх этих двух полюсов фактически формирует общественное мнение, которое мы видим выраженным в этом исследовании».

В качестве примера Евгений Глибовицкий привел отношение украинцев к земельной реформе. Согласно исследованию Института Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, земельная реформа является наиболее известной украинцам: 82,2% респондентов заявили, что слышали о проведении этой реформы президентом Зеленским и его командой. С другой стороны, 38,8% украинцев считают, что эта реформа не ко времени (и это - самый частый вариант ответа на вопрос "Какие реформы вы считаете ненужными или своевременными?»)

"Если мы, например, смотрим с вами на" антиреформы ", то есть реформы, которые не воспринимают украинцы, очень четко видим, что земельная реформа возглавляет этот список. Если попытаться разобрать, а что происходит, почему отношение является именно таким, то мы увидим, что там будет большое количество страхов, связанных с тем, что права собственности не защищены; большое количество страхов связаны с тем, что нет достаточных управленческих и других навыков у тех, кто является собственником земли, они боятся быть обманутыми; низкий уровень доверия к государству; низкий уровень ответственности медиа, и присутствие в информационном пространстве большого количества манипуляций. Когда мы смотрим на это все вместе, мы вдруг видим, что эти факторы синергируют между собой. И если посмотреть на то, что ответили украинцы, то они, по большому счету, сказали: земельная реформа - это важно, но мы не уверены, что то, как мы действуем, является безопасным. И в том смысле увлекательная часть интерпретации социологических данных заключается в том, что они очень часто являются не совсем тем, чем они выглядят на первый взгляд", - отметил Евгений Глибовицкий, стратег, член Несторовской и Унивской экспертных групп.

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (Киев), Западном (Львов), Восточном (Днепр), Южном (Одесса) и Северном (Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местом проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.