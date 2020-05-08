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"Слідство.інфо": Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство

Депутат утверждает, что у него нет другого паспорта.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в 2017 году (тогда он работал журналистом) подал документы на румынское гражданство.

Об этом сообщило издание "Слідство.інфо", в распоряжении которого оказались копии его паспортов, свидетельства о рождении и персональный номер, присвоенный Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

Источники издания утверждают, что Дубинский воспользовался услугой одной из специализированных фирм в Черновцах. Там рассказали, что румынский паспорт можно оформить за 5-6 тысяч евро, даже не имея румынских предков.

Изданию неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру получения гражданства.

В разговоре с журналистами "Слідство.інфо" Дубинский отказался подтвердить подачу заявления на румынский паспорт, но позже публично заявил, что у него нет иностранного гражданства, хоть он и "имеет на это право".

Напомним, что накануне главреда "Слідство.інфо" вызвали на допрос как свидетеля в рамках уголовного дела по ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки).

Оно может быть связано с запросом, который "Слідство.інфо" направило Дубинскому в декабре 2019 года, о его встречах с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа.

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