Кулеба: Киев попытается сохранить стратегические отношения с Грузией

"Если со стороны грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем".

Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и ни одно государство мира не может указывать, куда его можно назначать, а куда нельзя.

Такое заявление в эксклюзивном интервью LB.ua сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Оно записывалось до того, как грузинское правительство решило вызвать посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе для дальнейших консультаций после назначения Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Кулеба отметил, что официальный Киев попытается сохранить стратегические отношения с Грузией даже в том случае, если та предпримет резкие шаги в адрес Украины.

"При всей харизматичности Михаила Николозовича он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими. Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - сказал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал о своём предыдущем телефонном разговоре с грузинским коллегой. По словам Кулебы, это была спокойная и состоятельная беседа.

"Мы разговаривали с министром иностранных дел Грузии. Это был очень спокойный, взвешенный разговор; он мне объяснил позицию своего правительства… Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", - сказал министр.

МИД Украины готовит официальное заявление в связи с решением грузинского правительства возвратить своего посла для дальнейших консультаций.