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СБУ объяснила обыск у Верланова

Расследуется дело о незаконном налоговом кредите "на миллиарды гривен".

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в создании механизма незаконного формирования налогового кредита "на миллиарды гривен".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В рамках этого дела состоялись около ста обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства возможных фигурантов, в том числе и у бывшего руководителя Налоговой службы Сергея Верланова и руководителей территориальных управлений ведомства.

По версии следствия, в течение 2019-2020 годов налоговики в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных на предмет "рискованности".

Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмыванию денег.

В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства. Банковские счета компаний-фигурантов схемы заблокированы, а их лимиты по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС арестованы.

Дело расследуется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма), ч.3 ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

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