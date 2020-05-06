В Киевской области правоохранители 6 мая провели масштабную спецоперацию по задержанию банды рэкетеров. В состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника.

Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим приспешникам. Те, в свою очередь, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства.

Фото: gp.gov.ua

После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, "требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки". В настоящее время известно о завладении 175 тысяч долларов США.

Фото: gp.gov.ua

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства преступников правоохранителями выявлено и изъято: денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки "прикрытия", которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества», - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Накануне сообщалось, что в Киевской области задержали членов банды, подозреваемых в похищении человека.