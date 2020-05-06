Секретарь СНБО призвал Кабмин обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Кабинет министров должен обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 является приоритетным и находится на контроле президента Владимира Зеленского. Глава государства постоянно акцентирует внимание на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Данилов направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с друугими госорганами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, при необходимости, увеличить перечень товаров и объемов их накопления в системе госрезерва.

На совещании Кабмина Данилов обратил внимание на необходимости пересмотреть систему формирования госрезерва.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономики каждые два дня делает срез по торговым сетям и опрашивает ретейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.

17 марта Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". В частности, этим законом предусматривается контроль по ценам на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

22 апреля Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты и товары. Список состоит из десятков пунктов.