Шмыгаль сообщил, что в Украине не будет массовых мероприятий по случаю 8-9 мая

В Украине в 2020 году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что ветеранов Второй мировой войны будут отмечать на местном уровне. Премьер-министр поручил организовать это главам ОГА лично или на уровне заместителей.

Все другие мероприятия, по словам Шмыгаля, в этом году не планируются из-за карантина.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять парад 9 мая в Минске, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

Помимо этого, он, несмотря на эпидемию коронавируса, пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая.