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Оккупанты обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское

Враг не желает придерживаться мирных договоренностей.

Оккупанты обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
Фото: pravdainform.com.ua

Сегодня, 5 мая, пророссийские боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из минометов калибра 82 мм.

В штабе ООС подчеркивают, что обстрел подтверждает нежелание врага придерживаться мирных договоренностей.

"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала суток в зоне ООС оккупанты шесть раз открывали огонь. Потерь среди украинских защитников не было.

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