Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
Uber Eats уходит из Украины
Uber Eats уходит из Украины
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток в зоне ООС оккупанты шесть раз открывали огонь

Потерь среди украинских защитников нет. 

С начала суток в зоне ООС оккупанты шесть раз открывали огонь
Фото: EPA/UPG

С начала 5 мая вооруженные формирования России на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня, в том числе используя запрещенные Минскими договоренностями минометы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Потерь среди военных Операции Объединенных сил нет. 

Неподалеку н.п. Невельское противник применял минометы калибра 82 мм. По защитникам Павлополя вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

По Ореховому российские наемники дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского вооружения. Защитников Крымского обстреливали из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

"Защитники Украины продолжают контролировать противника на линии разграничения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в Минобороны.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС нет, применяются все необходимые меры для избежания инфицирования. 

Напомним, в прокуратуре Донецкой области сообщили, что пророссийские боевики на Донбассе 3 мая использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии Российской Федерации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также