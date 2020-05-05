С начала суток в зоне ООС оккупанты шесть раз открывали огонь

С начала 5 мая вооруженные формирования России на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня, в том числе используя запрещенные Минскими договоренностями минометы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Потерь среди военных Операции Объединенных сил нет.

Неподалеку н.п. Невельское противник применял минометы калибра 82 мм. По защитникам Павлополя вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Богдановки стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Ореховому российские наемники дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского вооружения. Защитников Крымского обстреливали из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

"Защитники Украины продолжают контролировать противника на линии разграничения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в Минобороны.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС нет, применяются все необходимые меры для избежания инфицирования.

Напомним, в прокуратуре Донецкой области сообщили, что пророссийские боевики на Донбассе 3 мая использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии Российской Федерации.