После сильного дождя в населенном пункте было заилено около 150 м дороги.

Фото: dsns.gov.ua

В селе Круподеринцы Винницкой области во время ливня, большим потоком воды и ила был смыт с дороги местный житель, который ехал на велосипеде.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело погибшего мужчины с заиленной обочины и передали Нацполиции.

Отмечается, что в результате сильного дождя в данном населенном пункте было заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществляется по другой дороге.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 4 мая в Киеве прошел сильный ливень с градом. В результате затопило некоторые улицы столицы.