Прокуратура возбудила дело из-за повреждения Стольского городища во Львовской области

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника "Стольское городище", расположенного вдоль восточных окраин сел Стольско, Дуброва и Илов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Накануне стало известно, что на одном из холмов городища установили фигуру Богаматери, к которой построили массивную бетонную лестницу.

Прокуратура квалифицировала это как повреждение объекта археологического и культурного наследия (ч.3 ст.298 Уголовного кодекса) и поручила расследовать его местному отделу полиции.

Стольское городище белых хорватов было открыто в 70-х годах 20 века. В результате археологических исследований было установлено, что на поросшем лесом плато, над селом в IX — начале XI века существовал большой город. Его население могло достигать 40 тысяч человек.

Сейчас пещеры древнего города используются местными жителями как кладовки.