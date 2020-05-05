Кременчуг с 12 мая запускает городской транспорт без спецпропусков

Медиков будут перевозить без очереди и бесплатно, а льготников не будут перевозить до 22 мая.

Местные власти города Кременчуг решили с 12 мая запустить общественный транспорт.

Об этом сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заявил мэр города Виталий Малецкий, передают местные СМИ.

По его словам, с 12 мая на маршруты выйдет весь городской транспорт. Люди смогут им пользоваться без специальных пропусков при соблюдении масочного режима. Также сохранятся ограничения на перевозку по количеству сидячих мест. При этом медиков будут перевозить без очереди и бесплатно, а льготников не будут перевозить до 22 мая.

"Планируем перевозить людей, потому что экономика должна уже заработать... Транспорт будет перевозить по количеству сидячих мест, с очередями на остановках. Без очереди - только медики. Медиков будут возить без очереди и бесплатно. Льготных перевозок не будет", - рассказал Малецкий.

При этом начальник управления транспорта Руслан Ивашина добавил, что окончательно решение будет зависеть от Кабминета министров.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что возобновление работы общественного транспорта возможно не ранее июня.

Как известно, Кабинет министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.