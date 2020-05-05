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​В Киеве начали открываться рынки

Из 37 базаров возобновили работу три.

​В Киеве начали открываться рынки
Фото: Макс Требухов

В Киеве начали открываться продуктовые рынки.

Об этом на ежедневном брифинге во вторник рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

С 5 марта возобновили работу Демеевский рынок в Голоссеевском районе, рынок "Маяк" и базар на Лесной в Деснянском районе. Со среды откроются также Печерский и Владимирский рынки.

Всего в столице 37 базаров.

Кличко призвал киевлян соблюдать правила безопасности при посещении рынков, соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля утвердил критерии открытия рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

В частности, на рынках необходимо обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, не пускать на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечить дистанцию в 3 м между торговыми местами и дистанцию 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

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