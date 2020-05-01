Всемирный банк выделил Украине $150 млн на соцвыплаты населению

"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий".

Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 150 миллионов долларов в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.

Отмечается, что дополнительное финансирование утвердили для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

В рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов будут направлены на мероприятия по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью", - говорится в сообщении.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности", - подчеркнул и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи".

"Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела", - добавил Кремер.

Напомним, ранее Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину и противодействие коронавирусу.