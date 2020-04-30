Польские и британские фермеры крайне заинтересованы в украинских работниках, - журналисты

Польские фермеры очень обеспокоены нехваткой людей для сбора урожая в этом сезоне в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала референт философского факультета Академии Игнатианум в Кракове, бывшая украинская журналистка Ольга Пакош во время онлайн-круглого стола "Карантин в Европе от Турции в Великобританию. Общие подходы и региональные особенности", организованного Институтом Горшенина.

"Для польских предпринимателей, особенно тех, которые работают в аграрном секторе, потеря украинской рабочей силы - это очень большая проблема. По последним подсчетам более 100 000 украинцев выехали из Польши и вернулись домой на время карантина. Сейчас польские предприниматели пытаются организовать не просто возвращение этих работников в Польшу, а они на государственном уровне пролоббировали постановление, позволяющее работать работникам без приглашения. То есть, если раньше недостаточно было только биометрического паспорта, а надо было еще и приглашение, то теперь на государственном уровне постановлением, которое называется «Антикризисный щит» (речь идет о пакете законов для поддержки отдельных секторов польской экономики, работодателей и работников, который вступил в силу 1 апреля - ред.), это требование было отменено для того, чтобы иностранцам, которые работают в Польше, продолжить автоматически законодательно пребывание. Все пошли навстречу только для того, чтобы украинцы приехали. Очень много украинцев задействованы в уборке урожая клубники, яблок, также поляки активно выращивают спаржу, сбор которой стартует в мае и для него также очень не хватает людей", - отметила она.

В то время в Великобритании пытаются привлечь к сельхозработ собственных граждан, которые из-за кризиса оказались без работы. Однако только пять с половиной тысяч британцев из 35 тысяч желающих согласились на интервью на работу на фермах, в то время, когда потребность составляет 90 000 рабочих, рассказала директор Global Conferences (Лондон) и журналистка Юлия Блажнова-Рекуха. Она связывает такое небольшое количество людей, которых взяли на работу, с тем, что рекрутинговые агентства все еще ждут работников из Восточной Европы, в частности - из Украины.

"Сезон клубники у нас - это май и июнь. Великобритания покрывает всю страну, все супермаркеты собственной клубникой. Работают на сборе клубники с середины 90-х годов многие украинцы. И за 25 лет это стало традиционным, что украинцы приезжают работать на английский клубнику. Сейчас ситуация такова, что Великобритания нуждается в руках, на сельхоз работы нужно 90 000 человек на этот сезон. Объявили о необходимости и призвали британцев согласиться и выходить самим на поля, потому что Восточная Европа не может приехать из-за пандемии и локдауна. 35000 анкет пришло на этот призыв, и только 5500 рабочих согласились на интервью по работе на фермах. Аграрии говорят, что британцы не хотят выходить на поля, а британцы говорят, что на их анкеты им даже не ответили. Есть предположение, что не хотят привлекать британцев в полном объеме на поля, потому что схема привоза рабочих из Восточной Европы тогда нарушается. Это лето будет очень показательным - кого на полях будет больше, британцев или жителей Восточной Европы, приехавшие на сезонные работы. И в последующих годах расстановка на полях может измениться в пользу местных работников", - отметила Юлия Блажнова-Рекуха.

Она добавила, что минимальная оплата труда в Великобритании на сегодня составляет £8,71 фунтов в час, и ставка за работу будет одинаковой для жителей Британии и для работников из других стран. При этом для восточноевропейцев эта сумма является значительной.

Фермеры говорят, что пиковая потребность в рабочих придется на конец мая-начало июня, тогда без работы никто из желающих не останется.