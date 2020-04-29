В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Венедиктовой по жалобе Стерненко
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Автоматика отключила 3-й блок Ровенской АЭС, - Герус

Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала более чем на половину.

29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт", - написал он в фейсбуке.

Герус утверждает, что еще несколько месяцев назад в Украини работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас.

По словам чиновника, неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также