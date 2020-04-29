Автоматика отключила 3-й блок Ровенской АЭС, - Герус

Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала более чем на половину.

29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт", - написал он в фейсбуке.

Герус утверждает, что еще несколько месяцев назад в Украини работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас.

По словам чиновника, неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.