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Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантина

Решение вступает в силу после публикации в официальной газете Кабмина, но применяется с 1 апреля. 

Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантина

Кабинет министров поддержал ограничение зарплаты руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 000 гривен в месяц до конца карантина

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Решение вступит силу со дня его публикации в газете "Урядовий кур'єр" и будет применяться с 1 апреля 2020.

"Установить, что в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета Министров, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 000 гривен", - говорится в постановлении. 

Напомним, что на заседании Верховной Рады 13 апреля были приняты изменения в государственный бюджет, в том числе и о граничной сумме зарплат чиновников и судей на период карантина. Максимальную зарплату одобрили установить в размере 10 минимальных заработных плат, то есть около 47 000 гривен. 

Однако в эту сумму не учитываются суммы помощи по временной нетрудоспособности, помощи при оздоровлении и для решения социально-бытовых вопросов, а также оплата отпуска.

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