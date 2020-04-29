"Нафтогаз" отчитался о снижении зарплат и премий руководству в 2,1 раза за год

В 2019 году по сравнению с 2018 годом заработная плата и премии руководству группы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" сократилось в 2,1 раза до 343 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете группы "Нафтогаз" за 2019 год.

Ведущий управленческий персонал группы в течение 2019 года состоял в среднем из 5 членов правления и 11 директоров (2018 году - из 6 членов правления и 9 директоров).

Компенсация ведущему управленческому персоналу, включенная в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн гривен, в 2018 году - 717 млн гривен.

Также в 2019 году группа осуществила выплаты на обеспечение деятельности наблюдательного совета в сумме 35 млн гривен, (в 2018 году - 53 млн гривен), включающие оплату услуг членов наблюдательного совета в сумме 29 млн гривен (в 2018 году - 46 млн гривен), а также 6 млн гривен (в 2018 -7 млн гривен) в виде возмещения расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов наблюдательного совета, и суммы обеспечения страхования ответственности этих должностных лиц после их назначения.

Отметим, что в 2019 году группа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" увеличила чистую прибыль в 5,5 раз, или на 51,7 млрд гривен, до 63,3 млрд гривен.

Также в 2019 году группа "Нафтогаз" сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 28%, или на 25,9 млрд гривен, до 65 млрд гривен.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

Остальные премии должны были быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Тогда он составлял 2,6 млрд долларов.

Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до 2,9 млрд долларов, соответственно топ-менеджеры получат около 29 млн долларов (около 700 млн гривен).

В феврале Кабинет министров попросил наблюдательный совет "Нафтогаза" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде над "Газпромом".

"Нафтогаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.