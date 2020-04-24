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Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять газ населению по сниженным ценам до июля, для предприятий ТКЭ - до мая 2021

Постановление правительства датировано 24 апреля.

Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять газ населению по сниженным ценам до июля, для предприятий ТКЭ - до мая 2021
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров продлил действие положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по поставке газа населению до 1 июля.

Об этом говорится в постановление Кабмина №303 от 24 апреля.

Для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) Кабмин продлил действие ПСО "Нефтегаза" до 1 мая 2021 года.

Также Кабмин продлил обязательство "Нафтогаза" на приобретение газа у государственных газодобывающих компаний "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз" до 1 июля для формирования ресурса для бытовых потребителей и до 1 мая 2021 года для формирования ресурса для производителей тепловой энергии.

Как сообщалось, "Нафтогаз" снизил на апрель цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей на 14,8%, или на 503 гривны/тыс. куб. м, до 2 897 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с мартом.

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

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Источник: "Українські новини"
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