Компания Коломойского отсудила у Приватбанка 17 млн гривен

Компания "Арлан", владельцами которой является бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде 17,3 млн гривен.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, передает Finbalance.

Отмечается, что эти деньги компания как поручитель Приватбанка по рефинансированию оплатила Нацбанку на основании мирового соглашения, утвержденного решением Центрального апелляционного хозсуда от 18 сентября 2019 года.

По выводам суда, ссылки ПриватБанка на то, истец с заключением договора ипотеки взял на себя обязанность отвечать перед кредитором в полном объеме задолженности по кредитному договору "являются безосновательными, поскольку такая ответственность ограничена стоимостью предмета ипотеки, в т.ч. фактически признано третьим лицом (Нацбанком, - ред.) с заключением мирового соглашения".

21 апреля Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по жалобе Приватбанка на решение Хозсуда Киева.

Напомним, в сентябре прошлого года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком и ООО "Арлан", которое было имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.