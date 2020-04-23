Спад в промышленности ускорился в марте до 7,7%

Промышленное производство за первый квартал сократилось больше чем на 5%.

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года. В феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре 2019 года – тоже 7,7%.

Об этом со ссылкой на данные Госстата, обнародованные в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

С коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим - 8,6% против 4,1% в феврале.

Госстат указывает, что к февралю этого года промышленное производство в марте выросло на 3,6%, однако с учетом количества дней снизилось на 1,3%.

В перерабатывающей промышленности в марте падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,3%.

В целом за первый квартал этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%, в перерабатывающей промышленности – на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8,1%.