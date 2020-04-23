"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках

Госпредприятие "Антонов" считает, что вторая "Мрия" не окупит себя на грузовых перевозках.
Об этом сказал президент "Антонова" Александр Донец президенту Украины Владимиру Зеленскому на аэродроме в Гостомеле во время встречи самолета Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом.
"Его надо полностью перепроектировать - отдельно крылья, отдельно фюзеляж, отдельно хвостовое оперение. Считали в 12-м году, еще когда все было хорошо с нашим северным соседом, - где-то порядка 460 млн долларов в комплектации, в которой он был построен, то есть в старой комплектации. Это аналоговые системы, десятки километров проводов. А если его перепроектировать, сделать, как сейчас делается вся новая техника, в цифре - это совершенно другие деньги", - сказал Донец.
По его словам, пока что строительство "Мрии" выглядит экономически нецелесообразной.
"Он востребован не так часто, как "Русланы", потому что, во-первых, это была целевая машина под перевозку "Буранов", не под перевозку гуманитарных грузов. Для космоса, по большому счету. Это Советский Союз себе мог позволить. И самое главное, что порядка 35% аэропортов его не принимают. Из-за габаритов и размаха крыла он не проходит по рулежным дорожкам... Мы его не окупим", - сказал Донец.
По мнению "Антонова", второй Ан-225 стоит строить только с той же целью, с которой он проектировался, - воздушный старт космических аппаратов
"Забираемся на 12,5 тысяч метров, оттуда отстреливается летательный объект, запускается мотор - он уходит вверх. За счет этого экономятся миллионы долларов [на топливе]", - сказал Донец.
Напомним, в 2016 году ГП "Антонов" подписало соглашение с китайской компанией AICC о сотрудничестве по программе Ан-225. Сообщалось, что программа предусматривает построение второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" в ГП "Антонов", а на втором этапе - запуск серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии ГП "Антонов".
Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.
Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).