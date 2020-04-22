​Кабмин ввел регулирование цен на продукты и товары против COVID-19

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров вернул государственное регулирование цен, которое отменили в июле 2017 года.

На заседании в среду правительство утвердило список товаров, имеющих социальную значимость, и товаров противоэпидмеческого назначения, цены на которые будут регулироваться государством.

Список товаров, подлежащих ценовому регулированию, обнародовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Товары, имеющие социальную значимость:

крупа гречневая

сахар-песок

мука пшеничная (высший сорт)

макаронные изделия отечественного производства

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)

хлеб ржано-пшеничный

яйца куриные категории С1

птица (тушка куриная)

вода минеральная без газа

масло сливочное жирностью 72,5%

Товары, необходимые для предотвращения распространения коронавируса:

парацетамол

азитромицин

амоксилин

ампицилин

цефириаксон

моксифлоксацин

гидроксихлорохин

фавипиравир

ремдесифир

хлоргексидин (Clorhexidine)

этанол (Ethanol)

повидон-йод (Povidone iodine)

средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)

хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)

хлороксиленол (Chloroxylenol)

спиртосодержащей антисептик для рук карманный

дезинфицирующее средство для обработки поверхностей

дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи

моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки

моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты: