Верланов: объем схемного налогового кредита в марте достиг исторического минимума

Глава налоговой рассказал о прекращении схем по НДС и бенефициарах медиа-атак на ДПС.

Медиа-атаки на Государственную налоговую службу - это реакция на первую в истории Украины реальную борьбу с махинациями с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом в интервью "Новому времени" заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает РБК-Украина.

По словам Верланова, несмотря на то, что абсолютное большинство попыток зарегистрировать схемный кредит налоговая сегодня блокирует, законодательство в Украине построено таким образом, что некоторые операции, вопреки их признанию рисковыми, могут проводиться.

"Налоговая как гражданский, а не правоохранительный орган, по закону на это влиять не может, однако каждый месяц мы формируем список таких компаний с перечнем рисковых операций и в соответствии с известным 543-м приказом о взаимодействии Государственной налоговой службы и налоговой милиции, передаем эту информацию Государственной фискальной службе", - сказал Верланов.

По его словам, дальнейшая судьба этой информации - уже в компетенции налоговой милиции, которая ему не подчиняется.

"В среднем это два-три миллиарда гривен в месяц, количество компаний - от 600 до 1500. После того как мы осенью 2019 года начали закрывать эти схемы, соответственно и суммы, и количество компаний стали меньше. А сейчас постановление 1165 позволило нам сделать радикальный прорыв. 22 апреля мы уже будем иметь полную аналитику по марту и сможем продемонстрировать скептикам, что времена махинаций с НДС остались в прошлом", - добавил Верланов.

Также Сергей Верланов отметил, что с самого начала работы новой Государственной налоговой службы проводится улучшение администрирования налога на добавленную стоимость, совершенствование риск-ориентированной системы.

"Нами были разработаны изменения в критерии риска, это так называемое постановление 117, которое было принято в мае прошлого года - это первая предпосылка, которая сделала жизнь наших махинаторов гораздо сложнее. Затем мы посмотрели, как работает это постановление и еще его усовершенствовали, приняли новые критерии риска и новую систему мониторинга налоговых накладных. Это так называемое постановление Кабмина 1165, оно было принято в декабре, а работать она начало с 1 февраля 2020 года", - отметил глава ГНС.

Верланов отмечает, что после внедрения этого постановления и неуклонного его выполнения по всей Украине схемы были перекрыты, а все "пересорты", "скрутки" - и, соответственно, люди, которые десятилетиями на этом наживались, были отрезаны от этого источника доходов. "Неудивительно, что они теперь открыто воюют с командой налоговой…", - подчеркнул Сергей Верланов.

Полную версию интервью Сергея Верланова можно прочесть по ссылке здесь.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС.

По словам главы ГНС, впервые в истории Украины схемы по НДС прекращены.