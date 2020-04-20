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Советник Зеленского анонсировал антикризисные меры после прохождения пика COVID-19

В Офисе президента обещают программы помощи малому бизнесу.

Советник Зеленского анонсировал антикризисные меры после прохождения пика COVID-19
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко провел вебинар с представителями бизнеса, во время которого сообщил о наличии у властей плана мер по стимулированию экономики.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Они будут поэтапно внедряться после прохождения пика заболевания", - сказал он.

По словам Устенко, одним из способов преодоления безработицы будет стимулирование малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. "Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", - сказал он.

Также Устенко сообщил об ожиданиях позитивной динамики от сельского хозяйства. Поэтому, пояснил он, в бюджете оставили большинство дотаций и выплат господдержки аграриев. "Это крайне важно, особенно в условиях посткризисного восстановления и дальнейшего развития экономики страны", - сказал советник.

Устенко также пояснил, что секвестр бюджета был необходим, потому что его дефицит мог достигнуть 12% ВВП.

"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного раскручивания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - сказал советник Зеленского.

Устенко также указан на чрезвычайную важность новой программы МВФ. "Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - сказал он.

Напомним, МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за пандемии коронавируса.

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