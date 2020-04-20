Цена на американскую нефть упала до уровня 1999 года

Цена на американский сорт нефти WTI в понедельник упала до уровня 1999 года.

Как сообщает CNN, стоимость майских фьючерсов упала больше чем на 20% до 14,29 доллара за баррель. Так дешево в этом веке американская нефть еще не стоила. Июньские фьючерсы подешевели на 7% до 23,35 доллара.

Стоимость североморского сорта нефти Brent снизилась почти на 4 процента, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27 доллара за баррель.

Обвал цен на нефть начался в марте после развала сделки ОПЕК и других производителей нефти, ограничивавшей уровень добычи. Через полтора месяц им удалось согласовать новое ограничение добычи, оно составит рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.

Но глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обрушил спрос на нефть, и этого сокращения не будет достаточно.

"Рынку не потребовалось много времени, чтобы осознать, что сделки ОПЕК+ в ее нынешнем виде будет недостаточно, чтобы уравновесить рынки нефти", - цитирует CNN аналитическую записку AxiCorp.