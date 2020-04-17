В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
ГлавнаяЭкономикаБизнес

​Трубаров через суд пытается восстановиться на должности в ФГИ

Он два года был и.о. руководителя Фонда.

​Трубаров через суд пытается восстановиться на должности в ФГИ
Виталий Трубаров
Фото: facebook/Віталій Трубаров

Бывший заместитель главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, который с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года исполнял обязанности руководителя ФГИ, обжаловал свое увольнение.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Он пошел в справедливый украинский суд, и административный суд Киева принял во внимание его иск с тем, чтобы рассмотреть восстановление его в должности. Причем господин Трубаров мотивировал пропуск сроков подачи этого иска тем, что он якобы боялся Гончарука и его правительства, чтобы начать восстановление. Теперь правительства Гончарука и он не боится", - сказал он.

Суд принял иск к рассмотрению.

Трубарова уволили с должности замглавы ФГИ по собственному желанию.

Напомним, в ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК и подготовила сообщение о подозрении Трубарову.

Летом 2019 года сообщалось, что к Трубарову есть претензии у НАБУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также