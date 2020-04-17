​Трубаров через суд пытается восстановиться на должности в ФГИ

Бывший заместитель главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, который с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года исполнял обязанности руководителя ФГИ, обжаловал свое увольнение.
Об этом на брифинге в пятницу рассказал нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Он пошел в справедливый украинский суд, и административный суд Киева принял во внимание его иск с тем, чтобы рассмотреть восстановление его в должности. Причем господин Трубаров мотивировал пропуск сроков подачи этого иска тем, что он якобы боялся Гончарука и его правительства, чтобы начать восстановление. Теперь правительства Гончарука и он не боится", - сказал он.
Суд принял иск к рассмотрению.
Трубарова уволили с должности замглавы ФГИ по собственному желанию.
Напомним, в ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК и подготовила сообщение о подозрении Трубарову.
Летом 2019 года сообщалось, что к Трубарову есть претензии у НАБУ.