​Трубаров через суд пытается восстановиться на должности в ФГИ

Он два года был и.о. руководителя Фонда.

Бывший заместитель главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, который с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года исполнял обязанности руководителя ФГИ, обжаловал свое увольнение.

Об этом на брифинге в пятницу рассказал нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Он пошел в справедливый украинский суд, и административный суд Киева принял во внимание его иск с тем, чтобы рассмотреть восстановление его в должности. Причем господин Трубаров мотивировал пропуск сроков подачи этого иска тем, что он якобы боялся Гончарука и его правительства, чтобы начать восстановление. Теперь правительства Гончарука и он не боится", - сказал он.

Суд принял иск к рассмотрению.

Трубарова уволили с должности замглавы ФГИ по собственному желанию.

Напомним, в ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК и подготовила сообщение о подозрении Трубарову.

Летом 2019 года сообщалось, что к Трубарову есть претензии у НАБУ.