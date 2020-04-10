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ФГИ продал помещения во Львове в тысячу раз дороже стартовой стоимости

Малой приватизации кризис пока не коснулся.

Фонд государственного имущества 9 апреля продал два помещения во Львове в тысячу раз дороже их стартовой стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

Бытовые помещения площадью 105,9 кв. м на Лемковской улице, 9 выставили на продажу за 7764 гривен, а продали за 7,2 млн гривен.

Фото: privatization.gov.ua

Расположенное по этому же адресу сгоревшее помещение конторы площадью 180,3 кв. м продали за 20 млн гривен при стартовой стоимости 17,8 тысяч гривен.

Фото: privatization.gov.ua

Фото: privatization.gov.ua

Оба объекта малой приватизации покупает частное предприятие "Спетл" Ирины Бобыр.

Напомним, что в марте ФГИ продал заброшенный объект в Хмельницком в 1466 раз дороже стартовой стоимости.

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