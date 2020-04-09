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​Во Львове за ночь умерла женщина с COVID-19 и мужчина с подозрением

Количество подтвержденных летальных случаев по Украине достигло 57.

​Во Львове за ночь умерла женщина с COVID-19 и мужчина с подозрением
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Ночью 9 апреля во Львовской областной инфекционной больнице умерли два человека. У 68-летней женщины был подтвержден диагноз COVID-19, тогда как у другого пациента - мужчины - было подозрение.

Об этом сообщила Львовская мэрия со ссылкой на начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба.

Умершая женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее были сопутствующие заболевания, онкология. Положительный тест на коронавирус у нее получили на прошлой неделе.

Мужчина был госпитализирован с пневмонией, у него еще не подтвердили коронавирус. Жена этого мужчины находится на лечении в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, что за 8 апреля в Украине подтвердили пять новых летальных случаев от коронавируса. Их общее количество достигло 57 человек.

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