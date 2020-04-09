В Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, вылечились еще 10 человек

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь, сообщили в Минздраве.

За сутки зафиксировали рекордные 224 новых случая. Статистика по регионам:

Винницкая область - 102; Волынская - 38; Днепропетровская - 41; Донецкая - 11; Житомирская - 31; Закарпатская - 51; Запорожская - 47; Ивано-Франковская - 218; Кировоградская - 78; Киев - 300; Киевская область - 130; Луганская - 3;Одесская - 43; Полтавская - 19; Ровенская - 64; Сумская - 56; Тернопольская - 169; Харьковская - 5; Херсонская - 18; Хмельницкая - 16; Черновицкая - 302; Черкасская - 80; Черниговская - 9.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Фото: t.me/COVID19_Ukraine/333

"По состоянию на утро 9 апреля в Центр общественного здоровья поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 7901 подозрение", - сообщили в Минздраве.

И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что 82% заболевших - это лица от 30 лет. Больше всего случаев заражения за сутки в Киеве, Черновицкой и Кировоградской областях.

Из общего количества заболевших госпитализированы 848 пациентов, в том числе 40 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине сообщалось о 52 летальных случаев от коронавируса и 35 выздоровлениях. Таким образом, за сутки умерли пятеро, вылечились 10 пациентов.