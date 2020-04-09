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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1,4 млн

Выздоровели почти 330 000 пациентов. 

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1,4 млн
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 9 апреля количество заболевших коронавирусом в мире достигло 1 484 811 человек. В США COVID-19 был обнаружен у свыше 432 000.

На втором месте по заболеваемости Испания, где зарегистрировали 148 220 случаев, на третьем - Италия с более чем 139 000 заболевших. Такие данные опубликованы на онлайн-карте распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

Во Франции заболели более 83 000, в Китае количество заразившихся коронавирусом составляет более 82 000. За минувшие сутки на территории материкового Китая зафиксировали 63 новых случая заболевания, из них 61 - завезены из провинции Гуандун, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственный комитет здравоохранения КНР. 

На первом месте по смертности Италия, где зафиксировали свыше 17 000 летальных исходов у пациентов с COVID-19. В Испании умерли более 14 000, во Франции - 10 869. В Великобритании зарегистрировали свыше 7000 смертей. В одном только Нью-Йорке скончались около 4500 заболевших. Общее количество летальных исходов в мире превысило 88 500. 

На первом месте по выздоровлению по-прежнему Китай - там вылечились более 77 000 человек. В Испании коронавирус побороли уже 48 000, в Германии - 46 300, в Иране - почти 30 000. В Италии выздоровели более 26 000, в США - почти 24 000.  Всего выздоровели более 329 000 человек. 

Об одном заболевшем известно только в Восточном Тиморе, о двоих - в Южном Судане и Папуа-Новой Гвинее.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 8 апреля было зарегистрировано 1668 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 52 летальных. Выздоровели 35 человек. 

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